O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira (5) que Brasil e Argentina assinam acordo comercial automotivo nesta sexta-feira (6), no Rio de Janeiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro de Produção e Trabalho da Argentina, Dante Sica, irão participar de coletiva de imprensa às 15h30min desta sexta-feira para falar do assunto, informou a pasta. As informações são da agência de notícias Reuters e do Ministério da Economia.

Ao participar de evento em Fortaleza na tarde desta quinta-feira, Guedes indicou que o Brasil propôs ao vizinho do Mercosul um acordo de livre comércio de automóveis em função da queda acentuada da compra desses bens pelos argentinos em meio à crise econômica no país.

“Já que caiu muito a compra deles (argentinos) de automóveis por causa da crise, nós falamos ‘tudo bem, mas vamos fazer um livre comércio’”, afirmou Guedes.

Em aviso de pauta distribuído mais cedo, o ministério falou na assinatura de um “contrato comercial automotivo”. Mais tarde, a assessoria da pasta esclareceu tratar-se de um acordo automotivo.

Brasil e Colômbia

O Brasil e a Colômbia discutiram, ao longo desta semana (do dia 2 ao dia 04), em Bogotá, o aumento do comércio bilateral entre os dois países. Durante a 5ª Reunião da Comissão de Monitoramento de Comércio Brasil-Colômbia, as delegações governamentais trataram do aprofundamento das condições de acesso bilaterais previstas no Acordo de Complementação Econômica Nº 72 (ACE 72), principalmente para os setores automotivo, têxtil e agropecuário. Também estiveram na pauta o Protocolo de Serviços entre Mercosul e Colômbia e a possibilidade do início de negociações de um Acordo de Compras Públicas, além de uma cooperação regulatória.

A reunião, na segunda-feira e na terça-feira, foi presidida pela vice-ministra de Comércio Exterior da Colômbia, Laura Valdivieso Jiménez, e pelo subsecretário de Negociações Internacionais do Ministério da Economia, Alexandre Lobo. Durante o encontro, também foi realizada a primeira reunião do Comitê Automotivo Bilateral, para discutir as possibilidades de aumento das quotas de produtos automotivos, o descongelamento das preferências tarifárias para o setor e a renegociação das regras de origem em vigor.

Outro destaque da Reunião da Comissão de Monitoramento foi a assinatura do Memorando de Entendimento que permitirá o reconhecimento mútuo de assinaturas digitais para a emissão de Certificados de Origem Digital (COD).

Na quarta-feira (04), também na capital colombiana, foi realizada a 1ª Reunião da Comissão Administradora do Acordo de Complementação Econômica Nº 72, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Colômbia.

As delegações discutiram a evolução do comércio entre Mercosul e Colômbia, a aprovação do Regulamento Interno da Comissão Administradora, o Protocolo de Serviços, a possibilidade de aprofundamento do ACE 72, a atualização do Regime de Solução de Controvérsias e da nomenclatura do acordo, além da aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico.

