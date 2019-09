O Ministério da Agricultura anunciou que recebeu, nesta quarta-feira (11), comunicado das autoridades do Equador informando da aceitação do Certificado Zoosanitário Internacional proposto pelo Brasil para a exportação de bovinos vivos. As negociações para a abertura do mercado equatoriano começaram em 2014. No ano de 2018, o Brasil exportou US$ 535 milhões em bois vivos.

