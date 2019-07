O Brasil apresentou nesta quinta-feira (11) um pedido de estabelecimento de painel na OMC (Organização Mundial do Comércio) a respeito do regime de apoio da Índia ao setor açucareiro, em contencioso iniciado em fevereiro deste ano. O governo brasileiro tem argumentado que as políticas indianas geraram prejuízos aos agricultores do país ao ajudar a derrubar as cotações do adoçante.

