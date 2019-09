O Brasil é, segundo a ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), o segundo País do mundo em número absoluto de transplantes. É também, de acordo com o Ministério da Saúde, o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 95% dos procedimentos realizados em todo o país são financiados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

