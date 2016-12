Brasil vai reiterar às Bahamas pedido de apoio na busca por desaparecidos

A representação do Brasil em Bahamas deve enviar nesta quarta-feira (28) mais uma nota diplomática ao Ministério das Relações Exteriores do país reiterando o pedido de apoio na busca dos brasileiros desaparecidos desde novembro em suposta travessia para os Estados Unidos. Segundo Marisa Barinske, encarregada de Negócios da Embaixada do Brasil em Nassau, capital de Bahamas, já foram feitos vários pedidos desde o início das investigações e até agora não houve nenhuma resposta oficial do governo bahamense.

“A gente está desesperadamente atrás de uma solução. Nós vamos pedir reforço da atuação da polícia de fronteira de Bahamas que atua junto com a polícia da costa norte-americana. Estamos em contato direto e permanente com as autoridades marítimas e ninguém tem ideia do que pode ter ocorrido”, afirmou Marisa. A embaixada brasileira em Nassau está trabalhando em parceria com o Consulado do Brasil em Miami (EUA).

O documento seria enviado nesta terça (27), mas, como é feriado em Bahamas, o governo brasileiro vai encaminhar o novo pedido nesta quarta-feira. Até agora, não foram encontrados registros de detenção de brasileiros que integram a lista de desaparecidos, nem indícios de nenhuma embarcação naufragada ou à deriva. “Ainda não sabemos absolutamente nada, é o maior mistério que enfrentamos. Não só nós, mas todas as autoridades envolvidas”, disse.

Marisa está há dois anos em Bahamas e nunca viu um caso como esse nas ilhas. Particularmente, ela acredita que os brasileiros não chegaram a embarcar e estão presos em algum lugar. “O próprio adido da embaixada americana acredita que eles não naufragaram, senão eles já teriam sido descobertos por vestígios como roupas, boias, coletes salva-vidas. E nada disso foi encontrado até agora.”

