Brasil x Argentina: duelo clássico marcará semifinal da Copa América

Após a Argentina vencer a Venezuela, por 2 a 0, nesta sexta-feira (28), o famoso clássico das Américas acontecerá: Brasil e Argentina. A partida decisiva será no Mineirão, na próxima terça-feira (2), às 21h30. O ganhador garante vaga na decisão da competição, no domingo, dia 7 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mesmo com uma atuação discreta de Messi e da seleção argentina, os hermanos venceram a Venezuela com gols de Lautaro Martínez e Lo Celso, um em cada tempo. Os argentinos começaram melhor a partida e os venezuelanos encontravam dificuldades de jogar. Diante desse panorama, a Argentina não demorou a abrir o marcador, após cobrança de escanteio de Messi.

A Venezuela até tentou sair para o jogo no final do primeiro tempo e no início do segundo, mas quando parecia que a equipe venezuelana poderia igualar o placar, a Argentina conseguiu seu segundo gol. Os hermanos seguraram o resultado que lhes garantiu a presença na próxima fase da competição.

Agora, o duelo entre o primeiro colocado do grupo A, Brasil, e o segundo do Grupo B, Argentina promete. A seleção brasileira teve uma melhor campanha na fase de grupos, com duas vitórias e um empate. Já os hermanos tiveram apenas uma vitória, um empate e uma derrota. E aí torcedor? Quem passará dessa vez?

