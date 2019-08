Brasileira é assassinada a facadas em Luxemburgo

O Ministério Público de Luxemburgo, país de 600 mil habitantes situado entre França, Alemanha e Bélgica, investiga a morte a facadas da brasileira Dione Streckert, 52, ocorrida no último domingo (11). Segundo a polícia de Esch-sur-Alzette, na fronteira francesa, ela foi atacada em sua casa, no sábado (10), por volta das 18h (13h no Brasil). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O suposto agressor, de nacionalidade portuguesa, foi preso no mesmo endereço. Streckert chegou a ser levada ao hospital, mas morreu na madrugada seguinte.

A imprensa local informou que o suspeito é um ex-companheiro da vítima que já teria sido detido antes por bater nela.

Também de acordo com jornais luxemburgueses, Streckert trabalhava como faxineira e tinha três filhas e um filho. A mais jovem, 10, é autista e teria sido levada para um abrigo após o crime.

Catarinense, Streckert iria visitar a família no Brasil no começo desta semana.

A Promotoria de Luxemburgo informou que o suspeito está preso por tempo indeterminado, enquanto avançam as investigações.

O Consulado do Brasil em Bruxelas, destacado para acompanhar o caso, não quis dar informações sobre a assistência prestada aos parentes da vítima. O cônsul honorário do país em Luxemburgo não respondeu ao contato da reportagem.

Nicarágua

Em outro caso, o corpo da estudante Raynéia Lima, pernambucana de 30 anos morta a tiros na Nicarágua no dia 23 de julho, chegou no último dia 03 ao Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da cidade. Uma semana após ter sido liberado pelo IML (Instituto de Medicina Legal) nicaraguense, o corpo foi recepcionado por parentes e representantes dos governos estadual e federal. Em seguida, o corpo foi levado para o Cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, na Grande Recife, para o velório e o sepultamento.

Segundo o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, esforços conjuntos de Receita Federal, Polícia Federal e Ministério das Relações Exteriores ajudaram na liberação imediata do corpo. No entanto, ele criticou o tratamento que o governo federal deu ao caso. “Entendemos a necessidade de o governo federal se engajar nessa questão. Não se engajou como deveria, pois ficou a cargo do governo de Pernambuco todos os custos, todos contatos, toda negociação”, afirmou.

Raynéia foi morta no sul de Manágua, onde cursava medicina, após ser atingida por tiros disparados por um grupo de paramilitares. Morando no país desde 2013, a pernambucana se preparava para voltar ao Brasil em 2019, segundo a mãe.

Em 25 de julho, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco se dispôs a arcar com os custos do traslado e do funeral de Raynéia. A secretaria informou que faria o pagamento apenas do embalsamamento porque a Copa Airlines dispensou o pagamento, e o sepultamento foi programado para ser realizado em um cemitério da Grande Recife, onde a família possui jazigo.

O governo de Pernambuco informou que solicitou ao governo federal que a Corte Interamericana de Direitos Humanos investigue o assassinato da jovem. Além de buscar esclarecimentos junto ao governo nicaraguense sobre a morte da pernambucana, o Itamaraty convocou a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena Martínez, a dar explicações ao Ministério das Relações Exteriores sobre o assassinato da estudante.

A CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos responsabilizaram o governo da Nicarágua por “assassinatos, execuções extrajudiciais, maus-tratos, possíveis atos de tortura e prisões arbitrárias”.

Deixe seu comentário: