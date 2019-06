Uma brasileira de 41 anos foi assassinada na última sexta (31) pelo ex-companheiro na cidade de Worcester, em Massachusetts (EUA). O autor do crime, o também brasileiro Antonio Lucas, de 40 anos, está preso e aguarda julgamento. As informações são da polícia e do portal local “MassLive”. Antonio disse à polícia que estava chateado com a vítima e a atingiu com uma faca de cozinha.