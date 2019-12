Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha BRDE oferece opções para fomento do turismo, com diferentes linhas de crédito

16 de dezembro de 2019

Superintendente do BRDE apresentou a palestra Financiando o Desenvolvimento Turístico.(Foto: André Gomes/Especial O Sul)

Maurício Mocelin, superintendente do BRDE, apresentou a palestra “BRDE – Financiando o Desenvolvimento Turístico”, nesta segunda-feira (16), durante o Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha, evento promovido pela Rede Pampa, com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade e que terá programa especial na TV Pampa, a ser veiculado no dia 21 de dezembro, às 11h30 e ainda um caderno especial que fará parte do Jornal O Sul nos próximos dias.

Mocelin afirmou o que o BRDE fomenta o segmento turismo, com diversas linhas de crédito, com até 20 anos de carência. “Temos um leque de opções, com linhas externas em apoio à demanda do empresariado e com taxas acessíveis. O turismo é uma indústria limpa, tem um espaço gigantesco para crescer, movimentando toda a cadeia, trazendo um giro para a economia. A gente entende que o setor tem potencial muito grande para ser explorado. Além da região serrana, o Pampa gaúcho, o próprio Itaimbezinho, são pouco explorados, sem falar no turismo de negócios”, completou o superintendente.

O apoio do BRDE à indústria é fundamental para fomentar projetos de investimento para desenvolver e ampliar a capacidade produtiva da Região em que atua, gerando empregos e renda. O BRDE disponibiliza linhas adequadas de financiamento a empresas de todos os portes, com o objetivo de estruturar e acompanhar o desenvolvimento de projetos que visem aumentar a produtividade e a eficiência das empresas. O Banco ainda oferece soluções financeiras a empreendimentos nas áreas de educação e saúde.

O Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha é promovido pela Rede Pampa, com apoio do BRDE, Badesul e Governo do Estado do RS e segue até o incio da noite desta segunda, no auditório do Tribunal de Contas do Estado.

