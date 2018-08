BRDE recebe missão japonesa com foco no desenvolvimento sustentável

Nesta sexta-feira, dia 17, o BRDE recebeu a missão da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) com o intuito de identificar ações em conjunto para o desenvolvimento na Região Sul.

Ambas as instituições atuam com foco no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, fornecendo apoio financeiro e técnico aos projetos relevantes para sociedade. A proposta do acordo é no valor de 50 milhões de dólares, para apoio aos 17 projetos do ODS.

A visita da JICA ao Estado também compreendeu a celebração do 7º Festival do Japão do Rio Grande do Sul e os 110 anos da imigração japonesa no Brasil , que aconteceu neste fim de semana (18 e 19), em Porto Alegre.

JICA

A JICA é o órgão do governo japonês responsável pela implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA) que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento, com o objetivo de contribuir para a paz e o desenvolvimento da sociedade internacional. Com uma rede de escritórios que se estende por quase 100 países, a JICA presta assistência a mais de 150 países no mundo todo.

É comumente conhecida pelo acrônimo JICA, de seu nome em inglês Japan International Cooperation Agency.

Participaram da reunião, o diretor de Planejamento e Financeiro do BRDE, Luiz Corrêa Noronha; Akio Saito – representante Chefe da JICA Brasil; Daniela Maekawa – coordenadora de Projetos da JICA e superintendentes do Banco.

