Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Uma edição especial do evento Brechocão está confirmada para este domingo (22), possibilitando recursos para o atendimento de animais em situação de vulnerabilidade, realizado pelas entidades protetoras cadastradas na Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade). A atividade ocorrerá das 9h às 16h no Parque Farroupilha, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna, reunindo 30 boxes com centenas de sugestões de presente para o Natal, como objetos de decoração, roupas, calçados, bijuterias e antiguidades.

“É mais uma oportunidade, poucos dias antes de encerrar o ano, para uma ação solidária e que valoriza o trabalho destas pessoas que resgatam animais de situações de maus tratos”, explica a secretária adjunta do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Viviane Diogo. O evento integra as ações voltadas ao Dezembro Verde, contra o abandono de animais.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o Brasil possui 30 milhões de animais em situação de rua entre cães e gatos. “A maioria foi deixada solta, sem amparo, resultado de aquisições feitas por impulso”, alerta Viviane.

Doações

Os participantes do Brechocão também aceitam doações – que podem ser efetuadas diretamente durante o evento, no domingo. São aceitos artigos de brechó em bom estado, ração e utensílios utilizados no trato com os animais, como potes, cobertas e medicamentos.

