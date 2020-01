Rio Grande do Sul Brigada Militar comemora números da Operação Sossego, no Litoral

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Desde o dia 31 de dezembro de 2019 até o dia 25 de janeiro deste ano, somente no Litoral, foram abordadas e identificadas mais de 20 mil pessoas, presas 344 e recapturados 29 foragidos, que foram tirados de circulação pelos PMs. Foram apreendidas 12 armas de fogo, meio quilo de crack e 3,1kg de maconha.

Durante as 746 barreiras policiais realizadas, mais de 11 mil veículos foram fiscalizados, sendo 673 autuados. A Brigada Militar também recuperou 27 veículos em situação de furto e roubo.

Na última sexta-feira (24), o Ministério Público estadual publicou uma nota técnica a respeito dos equipamentos sonoros. No documento, discorre-se a respeito da contravenção de perturbação do sossego e também sobre o crime de poluição sonora, e sobre como o MPRS entende a legislação federal e estadual, além de orientar autoridades policiais e do MP sobre as medidas em cada um dos casos, como o recolhimento dos equipamentos, por exemplo.

O tenente-coronel Claudiomir Souza de Oliveira, comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, sediado em Capão da Canoa e uma das unidades envolvidas nas ações, destacou que “além da questão do sossego, a Operação também acaba trazendo outros resultados positivos, como a tirada de circulação de diversos criminosos, armas e drogas”, completou o oficial. De acordo com o tenente-coronel, os policiais militares recolheram 30 caixas portáteis e constataram 40 veículos com equipamentos de som e caixas, que estavam sendo utilizados indevidamente.

Operação Sossego

Buscando atender uma demanda recorrente no litoral gaúcho, a Brigada Militar vem desenvolvendo a Operação Sossego, iniciativa que busca minimizar o uso de equipamentos de som veiculares e portáteis que estejam causando perturbação a terceiros.

As ações consistem na abordagem e identificação de pessoas, além de barreiras policiais e verificação de veículos e condutores, especialmente em locais onde existe grande concentração de público. Os policiais militares atuam preferencialmente à noite, quando a demanda é maior, mas também tem constatado casos durante o dia, após acionamento pela população.

