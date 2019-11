Brigada Militar fecha rinha de galo em Taquara

O Batalhão Ambiental da BM (Brigada Militar) fechou uma rinha de galo na zona rural de Taquara, no Vale do Paranhana. Durante a ação, realizada na noite de quinta-feira (14) na Estrada da Glorinha, três homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo, maus-tratos aos animais e envolvimento com jogos de azar.

Vinte e três pessoas que realizavam apostas no local foram autuadas. Os policiais apreenderam mais de 200 galos, R$ 34 mil em dinheiro, armas e apetrechos utilizados na rinha. Também foram recolhidos 373 quilos de carne de gado e de frango sem procedência.