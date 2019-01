Brigada realiza passagem de comando

A BM (Brigada Militar) realiza nesta quarta-feira, às 14h, a passagem de comando do chefe do Estado-Maior e do subcomandante-geral da corporação. A solenidade terá as presenças do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. A cerimônia ocorrerá no quartel-general da Rua dos Andradas nº 522, Centro da Capital).

Deixe seu comentário: