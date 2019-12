Magazine Bruna Linzmeyer é eleita personalidade do ano

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

A atriz disse ainda que ela e todos os seus companheiros do audiovisual "têm o poder e a poesia de fazerem outros futuros serem possíveis" Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Linzmeyer, de 27 anos, ganhou o Prêmio Félix de personalidade do ano durante o encerramento da 21ª edição do Festival do Rio. O evento, considerado o maior festival de cinema da América Latina, teve início em 9 de dezembro e terminou na noite de quinta-feira (19), com a tradicional cerimônia de premiação. A solenidade aconteceu no Museu do Amanhã, localizado no centro da capital fluminense.

“Acho que é um desafio estar com esse microfone para falar em nome desse coletivo que é múltiplo, maravilhoso, imenso e muito maior que eu”, afirmou a atriz, em referência à comunidade LGBTQI+.

“Não seria possível estar aqui sem que muitas estivessem antes de mim. É muito trabalho não baixar a cabeça para a normatividade que é dada a todos nós. Isso demanda tempo, esforço e coragem”, acrescentou.

A atriz disse ainda que ela e todos os seus companheiros do audiovisual “têm o poder e a poesia de fazerem outros futuros serem possíveis”. Ela dedicou o troféu a todas as mulheres que amou e que lhe amaram, às que “estão no armário”, às que não se descobriram, e a outras pessoas também.

No início de outubro, Bruna revelou o fim do relacionamento com Priscila Fiszman, com quem namorou por três anos. Recentemente, foi vista em uma praia na presença de um novo affair.

