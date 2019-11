Bruno Cortez e Maicon viram baixas no Grêmio para a partida contra a Chapecoense

*Valéria Possamai

O técnico Renato Portaluppi já sabe que terá dois desfalques para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Bruno Cortez e o volante Maicon receberam o terceiro cartão amarelo nesta rodada, contra o CSA, e assim, ficam suspensos para a partida contra a Chapecoense, no domingo, em Santa Catarina.

Sem os dois jogadores, Juninho Capixaba deve ser o titular na lateral-esquerda. Já no meio-campo, Rômulo é o principal cotado para suprir a ausência de Maicon. Michel também pode aparecer como opção, contudo, o volante foi baixa nas últimas duas partidas por conta de dores do joelho. Até a partida, o volante será avaliado.

Ainda para a partida em Chapecó, o time pode ter mais uma alteração com relação à formação que venceu o CSA, na noite desta quinta-feira, na Arena. O lateral-direito Léo Moura, que vem passando por rodízio, pode ser preservado.

Com a quarta vitória emplacada no Brasileirão, o tricolor assumiu o G-4. Agora, é o quarto colocado com 53 pontos. A partida contra a Chapecoense ocorre no domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Condá.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas