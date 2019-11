O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), fez uma tomografia, na manhã desta segunda-feira (4), que mostrou melhora no tromboembolismo pulmonar. No entanto, novos exames detectaram um pequeno trombo (coágulo) no átrio direito do coração, junto ao cateter venoso central por onde foi injetada a quimioterapia. Ele segue internado.