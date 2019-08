BS Festival 2k19 divulga programação completa e mapa

O BS Festival 2k19, que acontece de 16 a 18 de agosto, em Porto Alegre, busca além de valorizar a cena criativa e democratizar a inovação, proporcionar que as pessoas conheçam os espaços que estão fazendo economia criativa de Porto Alegre girar.

Na sua 3ª edição, O BS Festival é realizado pelo Black Sheep Project e Grupo Austral e tem como slogan “A Ovelha Negra dos Festivais”. O evento acontece em cerca de 10 hubs na cidade como Fábrica do Futuro; Vila Flores; Agulha; Linha; Fábrica São Geraldo; NAU Live Spaces e Casa de Cultura Mário Quintana.

“Mais do que nunca, a ideia do BS Festival é diversificar e aumentar a imersão dos participantes por Porto Alegre, valorizando o potencial da cidade e de quem está envolvido na sua cadeia criativa e produtiva. Acreditamos na construção pela coletividade e convidamos todos para essa jornada que serão os três dias de festival”, destacou João Ramos, Fundador do Black Sheep Project.

Karol Conka abre o BS Festival falando de Diversidade

“No país da diversidade: o que esperar do futuro?”, esse é o tema do Painel que abre o BS Festival 2k19, dia 16 de agosto, sexta-feira, às 19h30, no hub NAU Live Spaces (Av. Pres. Franklin Roosevelt, 1308 – 1ᵒ piso). O Grand Opening contará com a presença de convidados como a cantora Karol Conka e a Head of People na ThoughtWorks Brasil, Grazi Mendes, mediadas pelo jornalista Gabriel Moojen. Orkut Buyukkokten, fundador da rede orkut.com e CEO da Hello Network

Autenticidade, diversidade, jornada do herói e paixões que conectam. Esses são alguns temas que serão abordados por Orkut Buyukkokten em sua palestra sobre diversidade na terceira edição do BS Festival 2k19, dia 17 de agosto, às 10h30, no hub NAU Live Spaces (Av. Pres. Franklin Roosevelt, 1308 – 1ᵒ piso), em Porto Alegre. A palestra intitulada “The hero within: self, identity & community” terá tradução para o português. Para assistir é preciso ter o passaporte do evento adquirido pelo site: www.bsfestival.com.br.

“O meu objetivo é convidar a todos do BS Festival a refletir sobre os valores a serem cultivados quando nos relacionamos nas redes sociais e a importância da diversidade e da autenticidade em nossas relações virtuais para tornar esse ambiente mais saudável. O BS Festival nos presenteia com a oportunidade de pensar criativamente e forma cada vez mais autêntica”, disse Orkut Buyukkokten, CEO da Hello Network.

Mais alguns nomes: Thalita Carvalho, apresentadora do “Mais cor por favor” do canal GNT, Thalita vai falar sobre “Faça Você Mesmo como estilo de vida”; Tati Portella, conhecida como a voz feminina do reggae brasileiro. Foi vocalista da Chimarruts po 17 anos; Lucas Costa, Community Manager do WeWork em Porto Alegre; Ricardo Neves, CEO da Oka Coliving; Mahatma Marostica, CEO da MOBILIS, para falar sobre “Car-as-a-service: e a (R)Evolução da indústria automotiva”; A representatividade e o trabalho das mulheres na produção cinematográfica com o painel “Realizadoras Negras no Cinema Nacional” com Camila de Moraes, diretora do documentário “O Caso do Homem Errado” e Sabrina Fidalgo, premiada realizadora carioca.

Domingo repleto de arte e Cultura

O evento ainda ganhou mais um dia e teve ampliação geográfica para outros pontos da cidade, transformando-se em uma jornada de conhecimento e diversão. O domingo, 18, será repleto de arte e cultura na Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. O local receberá exposições interativas e tecnológicas, experiências de VR, shows e outras atividades ligadas à arte.

Atrações paralelas e gratuitas

· 17/08, sábado, das 10h às 18h – Edição especial TÔ NA RUA – Diversidade | BS Festival

O movimento Tô Na Rua se junta ao BS Festival para mover a cidade e vem somar com muita arte, moda, gastronomia, música e tecnologia. Esta edição será na R. Sete de Abril – Floresta. Acompanhe o evento: www.facebook.com/events/2207055272719756

· 17/08, sábado, 18h – Festa Colaborativa na Fábrica (Ergocentro)

Na sua 4ª edição, Festa na Fábrica inova ao participar como hub de experiências sonoras no Black Sheep Festival. Festa na Fábrica-Ovelhas Negras traz performance sonora, visual e digital com apresentações musicais e projeções.

https://www.facebook.com/events/339066163671765/

· 18/08, domingo, 11h às 18h30 – MODAUT

A Casa de Cultura Mário Quintana recebe Edição especial do MODAUT vem aí com novas atrações. Serão 30 marcas de moda expondo talentos e valorizando o consumo consciente e local, unindo palestras com conteúdo disruptivo e focado em novos formatos de negócios na moda. O evento também pode ser encontrado no Facebook: https://www.facebook.com/events/670863650029871/

SERVIÇO

O que: BS Festival – A Ovelha Negra dos Festivais

Quando: 16, 17 e 18 de agosto de 2k19

Onde: Quarto Distrito & Centro Histórico de Porto Alegre

Ingressos: R$ 170,00 (2ᵒ lote) ou R$ 150 (ingresso solidário com doação de 1kg de alimento)

Compras pelo site: www.bsfestival.com.br

