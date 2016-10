CAA/RS promove campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama

Desde o dia 1º de outubro, a Caixa de Assistência dos Advogados do RS promove a campanha ‘Previne Rosa: abra os olhos para o câncer de mama’. A ação visa a conscientização para a importância do diagnóstico precoce da doença. Para isso, é fundamental a realização do autoexame e da mamografia regularmente, bem como procurar orientação médica imediatamente em caso de suspeitas relacionadas à doença. Com o objetivo de estimular a realização da mamografia, a CAA/RS vai subsidiar o valor de R$ 40,00 para 500 exames realizados nas clínicas apoiadoras do projeto. A campanha vale somente para o mês de outubro e para mulheres advogadas.

A campanha

Para a presidente da CAA/RS, Rosane Ramos, a ação é uma forma de alertar para o problema. “A ideia é ganhar o engajamento das advogadas gaúchas e mantê-las atentas à prevenção de uma doença que ainda vitima muitas mulheres no Estado. O projeto Previne objetiva o cuidado para com a saúde e a campanha vem ao encontro desse propósito” disse.

A idealizadora do CAA/RS Previne e da campanha Previne Rosa, secretária-geral adjunta da CAA/RS, Melissa Telles Barufi, acredita que a causa merece atenção. “Nós entendemos que por meio das abordagens, das redes sociais e do custeio parcial do exame de mamografia, será uma forma de a Caixa de Assistência contribuir com o Outubro Rosa” destacou.

As subseções da OAB/RS, representadas pelos Delegados da Caixa de Assistência, serão interlocutoras do projeto em seus municípios, agindo como uma grande rede da advocacia gaúcha em prol da causa. Além disso, haverá blitz de divulgação com entrega de material informativo da campanha nos principais foros e tribunais da Capital e do Interior.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer Jose Alencar Gomes da Silva (INCA), a estimativa de novos casos ultrapassa a marca de 50 mil em 2016. A doença também atinge os homens, porém com um percentual bem inferior, cerca de 1% do total de casos da doença. Existem vários tipos de câncer de mama, alguns deles evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico, se diagnosticados rapidamente, e com o tratamento adequado, conforme cada quadro.

