Cachoeirinha busca novos investimentos na Mercopar

O Centro das Industrias de Cachoeirinha (CIC), em parceria com a Prefeitura, terá um stand na Mercopar. A feira de inovação industrial começou na terça-feira (1º e termina hoje (3), em Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa da Uva. Conforme o prefeito Miki Breier, “o objetivo é atrair novos investimentos para o município e mostrar a outras empresas e entidades o que é produzido em Cachoeirinha”.

Para o presidente do CIC e proprietário da empresa Renova, José Airton Venso, é muito importante contar com a parceria da Prefeitura, que dá apoio para que as empresas possam se desenvolver. “Levaremos em torno de dez indústrias de Cachoeirinha para a Mercopar, que é uma feira de visibilidade nacional e até internacional”, afirma o presidente do CIC. O secretário de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Belarmino Dias Major, comenta que a “secretaria está constantemente trabalhando com o pessoal da indústria, do comércio, da ACC, sempre incentivando o desenvolvimento econômico e facilitando a abertura de novos negócios no município”.

Na 28ª edição, a Mercopar tem a finalidade de aproximar negócios, das pequenas às grandes empresas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Para este ano, estiveram na programação palestras sobre inovação, digitalização da economia, competitividade, tecnologia, startups, entre outras.

