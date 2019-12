Acontece Café com Noel no Praia de Belas Shopping terá nova edição em 22 de dezembro

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Evento faz parte de uma das ativações natalinas do Shopping e acontece no Dado Garden Grill

Devido ao grande sucesso, o Praia de Belas Shopping irá realizar mais uma edição do Café com Noel neste domingo, 22 de dezembro. Resultado de uma parceria exclusiva com o Dado Garden Grill, a atração proporciona a adultos e crianças a oportunidade de tomar café da manhã com o principal anfitrião da festa natalina.

O Café com Noel traz buffet especial do Dado Garden Grill, com cardápio que oferece frutas, bolos, cucas, pães, frios, geleias e ainda o tradicional pudim do restaurante, além de água, sucos de uva e laranja, leite e café. O evento acontece 9h às 11h, e custa R$ 32,90 para os adultos e R$ 16,50 para crianças de 4 a 10 anos.

Café com Noel/ 22 de dezembro/ 9h às 11h/ Dado Garden Grill – Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1181 – Porto Alegre)/ Mais informações: www.praiadebelas.com.br ou pelo telefone: 51 3233.0696

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário