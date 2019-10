Um café em Chengdu, na China, está na mira de denúncias por pintar cães da raça chow chow como se fossem pandas. Ativistas de direitos dos animais alegam maus tratos. Segundo reportagem do jornal britânico “The Guardian”, o café Cute Pet Games – algo como “jogos dos bichos fofinhos” – abriu no mês passado com seis cachorros pintados em preto e branco.