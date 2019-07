Caio Souza e Arthur Nory conquistam ouro e prata na ginástica artística dos jogos Pan-Americanos

A ginástica artística brasileira continua fazendo história nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Nesta segunda-feira (29), após conquistar o ouro por equipes no domingo (28), o Brasil voltou a subir ao pódio, mas desta vez em dose dupla. Caio Souza e Arthur Nory fizeram apresentações no individual geral e faturaram o ouro e a prata na competição. Essa é a primeira vez que o Brasil tem uma dobradinha na modalidade em Jogos Pan-Americanos.

Outra conquista importante para o Brasil foi no taekwondo. A atleta Milena Titoneli ganhou medalha de ouro na categoria de até 67 kg. Em uma luta parelha, a brasileira derrotou a norte-americana Paige Pherson por 9 a 7. Milena tornou-se a primeira mulher brasileira campeã do taekwondo nos Pan-Americanos.

Deixe seu comentário: