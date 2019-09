Caixa lança aplicativo para apostas com nove modalidades de jogos de loteria

A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou um novo aplicativo para apostadores terem mais opções para jogar nas modalidades de loterias. O app Loterias Caixa é uma plataforma de vendas de apostas via celulares e já está disponível para download. Conforme a Caixa, o novo serviço amplia os canais possíveis aos apostadores, deixando o registro de apostas em nove das dez modalidades das loterias federais, de qualquer lugar e de forma prática, segura e digital.

Para usar o aplicativo, o usuário precisa ter mais de 18 anos e efetuar um cadastro uma única vez, inserindo o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e criando uma senha para acesso. O usuário já cadastrado no portal Loterias Online deve utilizar os mesmos dados para acesso. O pagamento das transações efetuadas pelo aplicativo Loterias Caixa é feito com cartão de crédito, com valor mínimo de compra de R$ 30,00 por transação e máximo de R$ 500,00 por dia.

No aplicativo Loterias Caixa, o apostador poderá escolher os números ou deixar que o sistema os escolha aleatoriamente. Também é permitido verificar os números sorteados e outras informações sobre os concursos passados de todas as modalidades e o valor dos prêmios oferecidos nos concursos futuros. As modalidades que estão disponíveis para apostas são nove: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas todos os dias e a qualquer hora, durante o período de captação de cada concurso.

Deixe seu comentário: