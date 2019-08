Calorão de 36°C muda rotina dos tratadores de animais na Expointer

Com os termômetros registrando 36°C de temperatura, nesta quinta-feira(29), em Esteio(RS), os tratadores de animais da 42ª edição da Expointer estão precisando amenizar o calor nos pavilhões.

O banho de mangueira é a solução mais rápida. Mas os ventiladores com borrifos de água também estão sendo usados, e a toda velocidade.

Os veterinários que estão trabalhando no Parque de Exposições Assis Brasil explicam que o animal que sofre com o estresse causado pelo calor reduz a ingestão de alimentos. Quando precisa dissipar calor, o animal gasta energia em processos não relacionados à produção de leite e carne e à reprodução.

Mas o calor que atrapalha a vida dos animais não afastou o público do parque. A Vitrine da Carne Gaúcha, promovida pela Farsul e que acontece em quatro edições diárias (10h30, 12h, 14h e 16h30), estava lotada. O local oferece técnicas de desossa, cortes de carnes e preparação de pratos e fica no Espaço Juntos para Competir, iniciativa da Farsul, do Senar-RS e do Sebrae RS, em parceria com FIERGS/Senai e Fecomércio/Senac.