Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) realizou na terça-feira (3) a reunião inaugural da Câmara Temática do Mercosul e Comércio Exterior, em evento realizado no Hotel Embaixador, em Porto Alegre. O secretário Covatti Filho apresentou um panorama sobre a produção agropecuária gaúcha e o comércio exterior e destacou a importância deste novo fórum de discussão, criado pelo Departamento de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural da Seapdr.

“A Câmara Temática do Mercosul e Comércio Exterior vai fornecer subsídios técnicos aos agentes políticos do Estado para que, junto ao governo federal, encaminhem as reivindicações dos setores componentes deste fórum, buscando uma melhor relação comercial entre os países do Mercosul e, principalmente, o fortalecimento e incremento das exportações do agro gaúcho”, disse Covatti Filho.

A apresentação da Câmara Temática ficou a cargo do diretor do Departamento de Políticas Agrícolas e de Desenvolvimento Rural, Ivan Bonetti, que destacou a abrangência do novo fórum. “A câmara engloba os mais variados setores da agropecuária gaúcha, porém pretendemos trabalhar com grupos de trabalho nas questões específicas de cada segmento”, detalhou.

O Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro nas exportações do agro, com R$ 46,4 bilhões. Entre os produtos mais negociados internacionalmente estão soja, carne de frango, arroz, carne bovina, leite, tabaco, carne suína, milho, trigo e produtos da silvicultura.

A Câmara Temática Mercosul e Comércio Exterior foi criada pelo Decreto nº 54.770, de agosto de 2019, e tem entre seus objetivos subsidiar políticas públicas em âmbito estadual e federal, estimular a prospecção de novos mercados e avaliar situações problemáticas, buscar soluções e antecipar-se para evitar crises e reduzir assimetrias existentes na produção, comercialização e industrialização de produtos agropecuários.

A reunião inaugural contou com a participação de representantes das seguintes entidades: Fiergs, Farsul, Famurs, Fetag, Federarroz, Federação Apícola do Rio Grande do Sul, Asgav, Associação dos Produtores de Milho, Afubra, Acsurs, Arco, Instituto Brasileiro de Erva-Mate, Sindilat, Sinditrigo, Sinditabaco, Sindimate, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, Sindimadeira, Ageflor, Conab, Irga, Emater-RS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, BRDE e Ministério das Relações Exteriores.

