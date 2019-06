Câmara & homofobia

A bancada evangélica se reúne esta semana com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, para tratar de estratégia de um Projeto de lei que aborde a questão da homofobia. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de comparar o caso a crime de racismo irritou a frente parlamentar. Os argumentos para convencer Maia incluem os reclames de que a Corte está legislando muito.

Mão no coldre

A convocação de mais de mil concursados, já em treinamento na Academia da Polícia Federal, veio a tempo. A PF perdeu 391 policiais nos últimos 12 meses.

Dedo na roleta

O ex-senador Magno Malta volta ao cenário para liderar movimento ‘Brasil sem Azar’ contra a legalização do jogo. Fará vídeos para redes sociais e lobby no Congresso.

Cerco fechou

Mais de 10 ex-investidores ajuizaram ação civil de indenização contra o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que na web e EUA vendeu a imagem de bom gestor.

Calma, dona!

Uma barbeiragem da esposa do juiz federal Marcelo Bretas ontem na Zona Sul do Rio de Janeiro (assim foi identificada pela segurança) quase causou uma tragédia não fosse o profissionalismo da equipe do BOPE que faz a segurança da família do magistrado – que (ainda bem!) não deu 80 tiros a exemplo dos soldados do Exército da Zona Norte.

Roteiro meia-roda

A motorista saiu acelerada da garagem, e atravessou a pista fechando carros. Um deles desviou abruptamente, quase tombou, e quando o motorista bloqueou sua passagem, foi surpreendido por vários policiais armados. Sua esposa e filha estavam no carro, muito assustados. Os policiais pediram desculpas.

Aproximação

O ex-deputado Vittorio Galli (MS), que trabalha na Casa Civil do Planalto, filiou-se ao Patriota e vai comandar o partido em seu Estado. Mês passado, o presidente nacional do partido, Adilson Barroso, foi ao Palácio a convite do presidente Jair Bolsonaro.

Plano P

O Patriota fechou aliança com o Governo – e não se descarta a filiação de Bolsonaro ano que vem aos quadros, em razão de sua notória insatisfação com o PSL.

Vai nessa, talkei?

Bolsonaro não engole Joaquim Levy desde sua nomeação para o BNDES, por ter sido braço da equipe econômica de Dilma. Topou para não contrariar Paulo Guedes. Só esperava um pretexto para demiti-lo.

Taxiando nos trilhos

O Ministério da Infraestrutura estuda um modelo de licitação conjunto com o Governo de São Paulo, a ANAC e a GRU Airport – concessionária do Aeroporto de Cumbica – para concluir as obras e implantação do trecho Aeroporto–Morumbi do monotrilho. Mas a GRU indica aos órgãos que tudo depende da renovação de sua concessão.

PDT-DEM

O PDT já está de olho na disputa pela prefeitura de Salvador. O assunto foi à mesa de almoço neste fim de semana entre o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (presidente estadual) e o secretário Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Leo Prates – que é do DEM, do prefeito ACM Neto, e participou como convidado do encontro estadual.

Da estante

O laboratório EMS, que teve significativo número de recolhimentos de medicamentos na praça (mostrou a Coluna sobre dados da ANVISA), ressalta “que mantém os mais rigorosos padrões de qualidade de seus medicamentos” e se coloca à disposição dos consumidores que tiverem eventuais dúvidas no SAC 0800-191914.

Lupa no livro

O Ministério da Educação abriu vagas para avaliadores dos livros didáticos. Orientações para solicitação de acesso estão no < http://simec.mec.gov.br >

