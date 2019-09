Camila Lopez e O Arrastão homenageiam Elis Regina neste sábado em Novo Hamburgo

Neste sábado (21), o Elementum Temple (R. Dr. Maurício Cardoso, 112 – NH) recebe, pela primeira vez, o show que, além de homenagear, mergulha fundo na obra de uma das mais consagradas artistas da música popular brasileira.

O Tributo Elis Regina, capitaneado por Camila Lopez e seu Arrastão, sobe ao palco do Casa, às 0h, e apresenta um repertório cheio de sucessos e de canções lado B da Pimentinha, fazendo desta estreia na casa uma noite especial. Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local a R$15,00 até as 23h – após R$ 20,00 com direito a um chopp Premium Lager Half Pint. A casa também aceita reservas.

Sucesso de crítica e público por onde passa, o espetáculo traça uma grande linha do tempo na carreira de Elis, passando por toda a obra da cantora – desde a escolha do repertório, que inclui clássicos como “Como Nossos Pais”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Upa, Neguinho!”, que – segundo o público não podem faltar, até grandes canções como “Madalena”, “Caxangá” e “A Cartomante”, considerado um hino do momento político turbulento que vivemos nos dias de hoje.

Formado pelos músicos Camila Lopez (voz), Alexandre Alles (teclado), Rafael Branco Müller (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Matheus Herrmann (guitarra) e Rafael Pavão (percussão), O Arrastão recria a formação clássica do grupo que acompanhou Elis na década de 70 e que fez história com as apresentações no aclamado Festival de Montreux, na Suíça em 1979. Os músicos executam o quê de melhor a música brasileira já produziu em termos de arranjos e composição de espetáculo, sendo um desafio enriquecedor a cada apresentação e uma experiência sonora surpreendente para o público.

Após passar pelos palcos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro e de já ter tido a honra de serem aplaudidos de pé pelo grande compositor Roberto Menescal, Camila Lopez e O Arrastão chegam a Novo Hamburgo para relembrar Elis através do que de melhor ela fez pelo Brasil: música para ouvir, sentir e pensar.

Serviço:

O quê: Camila Lopez e O Arrastão homenageiam Elis Regina neste sábado m Novo Hamburgo

Quando: sábado (21/09), às 00h / a casa abre às 19h com DJ

Onde: Elementum Temple (R. Dr. Maurício Cardoso, 112 – NH)

Ingressos: Na hora e no local a R$15,00 até as 23h – após R$20,00 com direito a um chopp Premium Lager Half Pint.

