Camila Pitanga passeia com a namorada, Beatriz Coelho, pela primeira vez após confirmar relacionamento

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Camila Pitanga esbanja felicidade em passeio com a namorada, Beatriz Coelho. (Foto: Reprodução)

Camila Pitanga curtiu a noite de sexta-feira ao lado da namorada, Beatriz Coelho. O casal esteve no cinema Estação Net Gávea para assistir a um filme e, na sequência, passearam pelo Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante o passeio, as duas esboçaram sorrisos, diversão e muita descontração. Esbanjando elegância, a atriz apostou em um vestido com estampa abstrata e decote em ‘v’. A peça ainda era bem acinturada e contava com duas fendas nas laterais. Ela ainda aliou a produção descontraída com um tênis branco, uma bolsa pequena e um coque despretensioso no cabelo. A ocasião foi a primeira na qual as artistas foram fotografadas juntas após a confirmação do namoro no último dia 11 de novembro.

Casal está namorando há 1 ano

Apesar do relacionamento só ter vindo ao público neste momento, as artistas já estão juntas há 1 ano. A atriz preferiu manter a relação longe dos holofotes, já que prefere ser discreta sobre sua vida pessoal. “Sempre tentei manter minha vida pessoal privada em todos os meus relacionamentos, nesse não seria diferente”, garantiu a artista. Porém ela nunca escondeu a amada dos olhos do público. As duas, inclusive, já foram clicadas juntas no Shopping da Gávea antes do namoro vir a público. “Agradeço o carinho que tenho recebido das pessoas. Muita gente já me viu com a minha namorada e elas não ficaram surpresas com essa notícia porque nunca nos escondemos”, explicou.

Atriz relembra início do relacionamento

Camila Pitanga não poupa elogios quando se trata da namorada. Em entrevista, a atriz relembrou o início do namoro. De acordo com ela, a história de amor começou com interesse mútuo das duas. “O namoro surgiu como qualquer outro, depois de um interesse mútuo e tempo de conversa e conhecimento”, explicou a artista, que apostou em look trabalhoso para festa à fantasia.

Artista não rotula orientação sexual

Camila Pitanga ganhou torcida nas redes sociais ao relevar que estava namorando a artesã Beatriz Coelho. Os rumores do romance ganharam força após viajarem juntas para a Europa e serem vistas em vários stories juntas. Sem rotular a orientação sexual, a atriz reforçou a importância do sentimento além de qualquer estigma. “Estamos em 2019, acho que com tantos avanços e conversas e informação, é impossível que alguém não entenda ou não respeite o fato que todo ser humano é livre para amar quem quiser. Amor é amor”, destacou.

