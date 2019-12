Celebridades Camila Pitanga tem apoio do pai em namoro com Beatriz Coelho

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Camila Pitanga assumiu romance há cerca de um mês Foto: Divulgação Foto: Reprodução Foto: Divulgação

Pai de Camila Pitanga, Antonio Pitanga falou pela primeira vez do namoro da filha com a artesã Beatriz Coelho. O casal assumiu o relacionamento há cerca de um mês, porém estão juntas há um ano. “Conheço [a Beatriz]. Os filhos veem da gente, não é? Depois eles andam com suas próprias pernas e criam asas para o mundo. Nenhum pai e nenhuma mãe é dono do filho”, disse o veterano.

Homenageado pela Porto da Pedra no último carnaval, o ator acrescentou ao ser questionado se aprovava o namoro. “Claro! Sempre, sempre, sempre. O que os meus filhos fizerem eu estou sempre aplaudindo e abençoando”, frisou Antonio.

Camila e Beatriz foram juntas à pré-estreia do filme “Uma Garota Chamada Marina” e, dias depois, apareceram na rede social da atriz compartilhando o mesmo par de brinco. “A gente usa assim”, justificou a mãe de Antonia, de 11 anos.

Aos 80 anos, Antonio disse não concordar com as declarações feitas por Tarcísio Meira para uma revista semanal. À publicação, o marido de Gloria Menezes reclamou da falta de papeis para os atores veteranos.

“Não vejo dessa maneira. Ele tem autoridade para dizer isso. Eu sou uma pessoa mais voltada para o cinema. Eu fui calejado nessa atmosfera”, apontou o artista. “Sinto mais para fechar a conta, onde está o povo negro”, acrescentou. “Os meios de comunicação não têm raça e nem religião. Entendi desde cedo que não se deve cobrar o branco, eu cobro o negro”, completou.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário