Caminhão clonado é apreendido pela PRF em Vacaria

Um caminhão clonado foi apreendido na BR 116, em Vacaria, pela Polícia Rodoviária Federal. Um homem de 31 anos conduzia a Mercedez Benz/Axor cinca, com placas de Guarapari (ES), carregado de autopeças de São Paulo (SP). O destino final seria Caxias do Sul.

Foi identificado que o veículo tinha adulterações na inscrição do chassi e plaquetas do fabricante. A placa do caminhão era do mesmo modelo e cor do original, prática realizada para confundir a fiscalização policial. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vacaria.

