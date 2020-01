Rio Grande do Sul Caminhão roubado é interceptado na Freeway e o condutor é preso

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

PRF e BM prendem criminoso com caminhão roubado na Freeway. Foto: PRF/Divulgação PRF e BM prendem criminoso com caminhão roubado na Freeway. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar recuperaram um caminhão roubado na BR-290, em Santo Antônio da Patrulha. De acordo com as autoridades policiais, o veículo estava sendo utilizado para extorquir o proprietário do veículo.

O proprietário do caminhão, cujo nome não foi divulgado, reconheceu o veículo e avisou à polícia. Unidades da PRF e PM, interceptaram o veículo próximo à saída para Santo Antônio da Patrulha, após receberem informações de que o caminhão Cargo 816 roubado, com placas clonadas, deslocava-se pela Freeway.

Depois de uma vistoria minuciosa, foi confirmado de que realmente o veículo era roubado e estava com as placas clonadas.

O condutor foi preso e encaminhado para a área judiciária local. Após os procedimentos legais, o caminhão será devolvido ao seu proprietário.

