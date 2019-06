Campanha “Abrace um Migrante” é lançada durante 34ª Semana do Migrante

Até o dia 23 de junho está sendo promovida a 34ª Semana do Migrante, realizada pelo Serviço Pastoral do Migrante (SPM). Dentro da programação do evento, acontece a campanha “Abrace um Migrante”, que envolve a sociedade civil e fortalece a acolhida aos migrantes. A iniciativa é coordenada pela Arquidiocese de Porto Alegre, que há 37 anos realiza uma série de serviços voltados ao migrante.

De acordo com o Secretariado de Ação Social, somente em 2019, 47 casas foram equipadas e mais de 150 migrantes concluíram os cursos de português e integração cultural nos últimos três anos. Vários deles já foram encaminhados para uma vaga no mercado de trabalho. Já em 2017 e 2018, respectivamente, 32 e 82 famílias tiveram suas residências mobiliadas. Além disso, por meio das paróquias da Arquidiocese, 112 famílias recebem cestas básicas mensalmente. Os cursos oferecidos aos migrantes são uma parceria entre a Cáritas Arquidiocesana, a PUCRS e a paróquia Santa Clara.

