Campanha de conscientização ecológica, “Não deixem morrer meu rio”, terá fotos exibidas na Expointer e publicadas na Agenda Gaúcha 2019

Com foco na sustentabilidade e no futuro para as novas gerações, o ICF (Instituto dos Cavaleiros Farroupilhas), presidido por Dorotéo de Abreu Filho, lançou, em parceria com outras entidades, uma campanha de conscientização ecológica, intitulada “Não deixem morrer meu rio”, um concurso aberto de fotografias humanizadas dos rios gaúchos do Mercosul. As inscrições encerraram em junho último.

Todos os participantes serão certificados. Doze fotos serão diplomadas como finalistas, exibidas na Expointer – 2018, no Festival Mundial de Publicidade em Paris, Porto Alegre e Gramado, e publicadas no Livro Agenda Gaúcha 2019 com a história dos rios. Três finalistas receberão os troféus – José Lutzenberger do ICF, o Galo de Gramado da ALAP e O Olho Que Tudo

Vê, da Maçonaria Universal.

