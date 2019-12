Acontece Campanha de final de ano da Mark+ reúne produções que marcaram o ano de seus clientes com chave de ouro

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Foto: Reperodução

A agência Mark+, de Pelotas, sob a tutela de Sylvio Balverdu e equipe, consolida sua atuação em 2019 com um vídeo de final de ano que traz cenas das campanhas produzidas no período para seus clientes, com votos de um 2020 com “mais” emoção, amor, consciência, sucesso e por aí afora. Belas imagens e belas mensagens. A agência vem marcando sua trajetória com destaque e muitas premiações, com diferenciais competitivos, integrando a marca de seus clientes a ações comunitárias.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário