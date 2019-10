Campanha vacina 3,1 mil pessoas contra o sarampo na primeira semana na Capital

A primeira semana da campanha nacional de imunização contra o sarampo registrou um total de 3.103 pessoas vacinadas entre seis meses e 49 anos em Porto Alegre. Desses, 1.513 foram doses feitas em crianças de seis meses a menos de cinco anos, alvo prioritário da campanha até o dia 25.

A imunização está sendo realizada em todo o Brasil desde o dia 7. A intenção do MS (Ministério da Saúde) é atualizar o esquema vacinal de crianças entre seis meses e cinco anos incompletos até o dia 25. Sábado (19) será o Dia D de mobilização nacional. Em Porto Alegre, 45 unidades de saúde abrirão para atender a população. Além disso, o objetivo é diminuir o risco de infecção pelo vírus e interromper o ciclo de transmissão da doença no País.

De acordo com dados do MS, até o final da semana epidemiológica 39 (28/setembro), foram confirmados no Brasil 6.640 casos de sarampo. Oito pessoas tiveram confirmação da doença em Porto Alegre. Das doses feitas na Capital pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), 153 foram na faixa etária dos cinco aos 19 anos, 500 entre 20 e 29 anos, e 937 em pessoas entre 30 e 49 anos.

Conforme dados do Núcleo de Imunizações da SMS, a cobertura (calculada a partir da primeira dose do esquema vacinal, feita nas crianças de 12 meses) da vacina tríplice viral até o final de setembro é de 77,7%. Os dados da campanha serão incluídos no cálculo da cobertura do mês de outubro. De acordo com dados oficiais, o percentual de cobertura mínimo para controle de doenças imunopreveníveis é de 95%. Confira a lista de unidades de saúde abertas neste sábado.

