22 de janeiro de 2020

Partida acontece na Arena. Foto: Reprodução/Twitter Partida acontece na Arena. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Grêmio enfrenta o Caxias na Arena, nesta quarta-feira (22), abrindo o Campeonato Gaúcho 2020. Os tricolores não poderão contar com o zagueiro Pedro Geromel, que será submetido a uma cirurgia artroscópica para correção de uma lesão no menisco lateral do joelho direito. O tempo previsto de parada é de três a quatro semanas, comunicou o Departamento Médico do clube.

Ficha técnica

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Kannemann, David Braz, Bruno Cortez, Lucas Silva, Maicon, Victor Ferraz, Patrick, Alisson, Everton, Luciano.

Caxias – Técnico Lacerda

M. Pitol, Ivan, Laércio, T. Sales, Juliano, E. Diniz, Tilica, Carlos Alberto, Gilmar, D. Oliveira e J. Potiguar.

Equipe de arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Auxiliar 1: Leirson Peng Martins

Auxiliar 2: Mateus Olivério Rocha

