Grêmio Campeonato Gaúcho: partida entre Grêmio e Esportivo sofre alteração de data

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Jogo ocorrerá na próxima segunda-feira (03) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino durante a tarde desta quinta-feira, na preparação para o Campeonato Gaucho 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A partida entre Grêmio e Esportivo, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho terá nova data. Inicialmente marcado para o próximo domingo (02), o jogo foi transferido para a segunda-feira (03), às 16h, na Arena. A mudança ocorre em decorrência de um pedido da Brigada Militar, devido ao conflito de data com a Festa dos Navegantes, que ocorre no dia 2 de fevereiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário