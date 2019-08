Um domingo com final de séries do Campeonato Municipal de Vôlei em Porto Alegre

Os jogos de semifinal e final do Campeonato Porto Alegre de Vôlei, categorias B e C femininas, acontecem neste domingo (4). Com entrada gratuita, as partidas serão realizadas a partir das 8h30 no Ginásio Tesourinha, avenida Erico Veríssimo, s/n, no bairro Menino Deus.

Entram em quadra oito times para disputar as quatro partidas da competição para estas categorias. A entrada para o público é gratuita. O Campeonato Municipal de Vôlei é promovido pela DGERL (Diretoria Geral de Esporte, Recreação e Lazer), da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte). As tabelas dos jogos estão disponíveis no site da prefeitura – www.portoalegre.rs.gov.br.

Brasil perde para Cuba nos Jogos Pan-Americanos

A seleção brasileira de vôlei masculino está fora da decisão dos Jogos Pan-Americanos. Na noite deste sábado (3), pela semifinal, a equipe nacional foi dominada por Cuba, perdendo por 3 sets a 0 (parciais de 25/16, 25/22 e 25/21). Terá de se contentar agora com a disputa do bronze contra quem perder de Argentina e Chile. A última decisão masculina do Pan sem o Brasil havia sido a de Santo Domingo-2003. De lá para cá, foram dois ouros, no Rio-2007 e em Guadalajara-2011, e uma prata em Toronto-2015.

Considerando a campanha brasileira na capital peruana, não dá para dizer que tenha sido um resultado surpreendente a queda na semifinal. Antes da derrota deste sábado, a equipe reserva brasileira havia perdido quatro sets (para rivais pouco expressivos como México e Chile, além do time reserva dos Estados Unidos). Contra os norte-americanos, já havia ficado a um fio de deixar o campeonato ainda na primeira fase. A seleção foi ao Pan desfigurada, por conta de um conflito de calendário. O time principal vai disputar o Pré-Olímpico de 9 a 11 de agosto. Até por isso, é dirigido pelo assistente Marcelo Fronckowiak em Lima, e não por Renan Dal Zotto.

Cuba, no entanto, vive a mesma situação e concentra as atenções no torneio que dá vaga para Tóquio-2020. “Eu acho que até a semifinal faço uma avaliação muito positiva. A gente não estava com ritmo de jogo. O principal foi ritmo de jogo. A gente jogou acima do esperado por uma questão de entrosamento”, disse o experiente Éder ao “SporTV”, segundo o portal UOL.

Se a situação não era fácil, ela ficou ainda pior com um contratempo do camisa 3 e capitão no aquecimento. “Não sei se foi o lanche, estava fazendo o aquecimento e tive uma indisposição. Vomitei, tive um problema estomacal. Voltei para o segundo set”, revelou Éder, que não esteve em quadra na primeira parcial. “A gente errou muito saque, não colocamos a recepção deles em risco. A gente sabe da qualidade, da saúde dos cubanos. A gente também respeitou muito o bloqueio deles. Muito triste, mas agora é colocar a cabeça no lugar porque amanhã tem uma medalha em jogo”, apontou Lucas Lóh.

A decisão pelo terceiro lugar está programada para este domingo (4), às 20h (horário de Brasília). A final será às 22h30.

