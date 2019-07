Canoas será a sede do 1° Encontro Intermunicipal Primeira Infância Melhor/Criança Feliz. O evento é uma promoção da Prefeitura Municipal e ocorre nesta sexta-feira (5), no auditório Santhiago Dantas, da Uniritter. O objetivo é promover um dia de formação continuada com todos os Grupos Técnicos Municipais, supervisores e visitadores do programa.

