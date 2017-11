Canoas Shopping celebra a chegada do Papai Noel com espetáculo que conta a história dos presentes de Natal

O espetáculo “Um presente de Natal” conta o sonho de uma menina que vai até a fábrica do Papai Noel, onde conhece a história de como os brinquedos e pedidos de Natal chegam até as crianças. Além da apresentação da chegada do Papai Noel, os personagens circularão pelo Shopping interagindo com o público, no período de 17 de novembro a 23 de dezembro. Todas as atrações são gratuitas.

O espetáculo “Um presente de Natal” acontece no dia 16 de novembro, a partir das 20h, na entrada da avenida Guilherme Schell.

As apresentações itinerantes acontecem de 17 de novembro a 23 de dezembro, de quintas a domingos em quatro horários: 12h, 14h30, 17h e 19h30.

Serviço:

Espetáculo “Um Presente de Natal”

· Data: 16 de novembro

· Horário: a partir das 20h

· Local: entrada Av. Guilherme Schell do Canoas Shopping

· Entrada Franca

Performances artísticas pelo mall

· Data: de 17 de novembro a 23 de dezembro

· Horários: quintas a domingos: 12h, 14h30, 17h e 19h30

· Local: corredores do Canoas Shopping

· Entrada Franca

