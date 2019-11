Canoas Shopping tem quiosque com chimarrão pronto para beber

A Mate Amargo, a primeira empresa a oferecer aos clientes a oportunidade de comprar e tomar chimarrão ou tererê na hora, abriu em outubro sua primeira operação no Canoas Shopping.

Por um valor que varia de 11,90 a 14,90 o cliente escolhe a erva entre os 14 tipos disponíveis e o quiosque empresta o Kit com cuia, bomba (esterilizada em autoclave) e térmica, entregando o chimarrão ou o tererê montados. Ao final, o cliente devolve o kit no quiosque.

A térmica vem com um litro de água quente a 80 graus para o chimarrão ou gelada entre 1 e 1,5 graus para o tererê. Se o cliente quiser tomar mais de um litro, ele pode reabastecer a térmica por 5 reais. O quiosque tem 150 kits para chimarrão, 50 kits para tererê e 14 tipos de erva.

A ideia do empreendedor João Hugue é que as pessoas possam sair de suas casas sem a preocupação de carregar a mateira, água e afins. O cliente pode escolher dentre as várias opções de ervas disponíveis a que mais atende ao seu gosto e ainda tem a oportunidade de experimentar novas, na porção que cabe na cuia.