Cantata Carmina Burana encerra 7º Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, nesta sexta-feira (27)

Depois de 12 dias de música clássica, em Pelotas, o concerto de encerramento do 7º Festival Internacional Sesc de Música promete emocionar o público nesta sexta-feira (27/01). Em uma mega estrutura montada no Largo do Mercado Público, 250 músicos subirão ao palco para executar a cantata Carmina Burana, de Carl Orff. O grupo é formado pela Orquestra Acadêmica do Festival, além de coros adulto e infantil e solistas convidados, regidos pelo maestro Evandro Matté. A apresentação ao ar livre é aberta ao público e tem início às 20h30, com transmissão ao vivo pelo site www.sesc-rs.com.br/festival e pelo Facebook Sesc/RS.

Carmina Burana é uma das grandes obras do repertório sinfônico. Foi tema de filmes e, segundo Matté, é impactante pela questão sonora e rítmica. “Apesar de serem escritos do período medieval, é uma cantata super atual”, explica o maestro. No palco, participam os solistas Eiko Senda, Flávio Leite e Frederico Sanguinetti. A preparação do coro é do maestro Sérgio Sisto.

O concerto encerra esse já consolidado como um dos maiores festivais de música clássica do País. Durante todo o evento, estima-se a participação de um público superior a 30 mil pessoas, que está tendo a oportunidade de assistir uma ampla programação de concertos e espetáculos gratuitos e diários, em diferentes pontos de Pelotas. Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/festival.

