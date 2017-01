Depois de assumir um relacionamento com o lutador do UFC Luke Rockhold, Demi Lovato trocou de namorado. A cantora passou a virada do ano acompanhada pelo brasileiro Guilherme “Bomba” Vasconcelos. Assim como Rockhold, Guilherme também é lutador de MMA.

O lutador postou uma foto com a cantora e os fãs logo começaram a pedir que eles oficializem o namoro. “Shippo muito”, comentou uma seguidora. “Oficializa”, pediu outra. “Casa com ela e vem morar no Brasil”, disse outra pessoa.

Comentários