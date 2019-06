Capa de álbum da Beyoncé vira estátua em exposição na Alemanha

View this post on Instagram

Sony and Columbia Germany unveiled a 9 foot tall bust of Beyoncé at the Mercedes-Benz Arena in Berlin, June 4, 2019. (Note: The sculpture is available for public viewing until the 8th.) #Beyonce #Beyoncé #BeyonceKnowles #BeyonceKnowlesCarter #QueenB #MrsCarter #MrsKnowlesCarter #Jayz #Hov #ShawnCarter #MrCarter #JayZandBeyonce #HovandB #TheCarters #MrandMrsCarter #beyonceandjayz #Jayonce #Beyhive #Sony #Germany #columbiarecords #bust #Berlin #Germany #Art #sculptures #sculpture