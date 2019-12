Magazine Cardi B comemora aniversário de marido em clube de striptease

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Casal foi à celebração em Atlanta acompanhado de amigos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A rapper Cardi B comemorou o aniversário de 28 anos de seu marido, Offset, em um clube de striptease na sexta-feira (13).

O casal foi à celebração em Atlanta acompanhado de amigos, segundo o portal norte-americano Page Six, e passou a noite jogando milhares de dólares no palco do clube. Em uma área VIP, o casal também dançou com algumas das mulheres da casa. Cardi B costuma frequentar clubes de striptease, e tem até uma ordem judicial para manter distância de duas bartenders que ela teria agredido durante uma briga.

Ela é acusada de risco leviano, assédio e agressão por supostamente atirar garrafas e cadeiras no clube de striptease Angels NYC, em Queens, depois de discutir com as bartenders, no dia 29 de agosto de 2018, segundo a polícia.

As mulheres sofreram agressões físicas, como socos, puxões de cabelo e pancadas. A briga, segundo o canal de notícias, teria acontecido porque a cantora suspeitou que uma das garçonetes teria tido um relacionamento com o seu marido.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário