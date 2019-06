A rapper Cardi B foi acusada nesta sexta-feira (21) devido a uma briga em uma casa noturna de Nova York, de acordo com registros do tribunal. Não foram anunciadas todas as acusações, mas elas incluem agressão. A rapper se envolveu em uma discussão com duas atendentes que trabalhavam no bar da casa noturna. Ela acusou uma das mulheres de ter um caso com seu marido, Offset.

