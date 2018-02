Carga de cigarros contrabandeados avaliada em meio milhão de reais é apreendida em caminhão-tanque clonado no Sul do Estado

A Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Pelotas, na Região Sul do Estado, recebeu, no final da tarde de -feira (08), uma denúncia anônima de que um caminhão-tanque clonado estaria entrando no município.

Após confirmarem a informação, os agentes, em conjunto com a PF (Polícia Federal), realizaram buscas e encontraram o caminhão em um estacionamento particular no bairro Fragata, em Pelotas. Ao vistoriaram o veículo, os policiais localizaram um fundo falso no tanque, onde foram encontradas várias caixas de cigarros da marca Palermo, totalizando cerca de 150 mil maços. A carga foi avaliada em R$ 500 mil reais.

O motorista não foi encontrado. O proprietário do estacioanmento declarou que aluga o espaço e que desconhecia a ilicitude da carga e do veículo. Foi necessária a utilização de um guincho pesado para a remoção do caminhão do local porque o veículo estava com as portas trancadas e com as rodas travadas.

