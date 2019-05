Carlinhos Maia reativa Instagram e se desculpa com Whindersson Nunes

Carlinhos Maia, que estava fora do Instagram após a briga com o youtuber Whindersson Nunes, voltou a dar as caras. Em vídeo postado nos stories na noite da última terça feira (28) Carlinhos citou casos de homofobia que teria enfrentado e afirmou estar tentando uma reaproximação com Whindersson.

“Passamos esses dias conversando. Entendi muita coisa dele e acho que ele entendeu muita coisa minha. É um menino do bem, de luz, que está se recuperando e vai trazer ainda mais sorrisos pra todo mundo. É um cara fantástico, que não merecia estar passando por isso. Vai se recuperar e vai ficar bem”, afirmou o humorista.

Logo em seguida começou a se desculpar por zombar da doença de Whindersson: “Acreditem ou não. Eu não preciso fazer mal a ninguém, nem com palavras e nem com gestos. Errei como ser humano que explode e que dá atenção para coisas que não é para dar”.

Entenda, aqui, a briga entre Whindersson e Carlinhos.

