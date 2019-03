Carnaval de Rua de Porto Alegre termina neste domingo

O Carnaval de Rua de Porto Alegre 2019 terminará neste domingo (24). Os desfiles já reuniram mais de 170 mil foliões e a festa segue durante este último dia, na Orla. A partir das 10h, começa a folia, que segue até às 23h, com os blocos Ai Que Saudade do Meu Ex, Guerreiro, Filhos do Cumpadi Washington e Império da Lã.

O evento é realizado pela Prefeitura de Porto Alegre e foi realocado para a Orla nesta edição. Em sua estrutura conta com banheiros químicos, segurança privada, equipes de apoio, espaço de concentração e dispersão com food park e pontos de iluminação e sonorização. Também há duas UTIs móveis, caminhão-bar e trio elétrico, conforme a prefeitura. Para realizar o evento sem investimentos públicos, o governo municipal captou patrocínios e apoios de: Impacto Vento Norte, Skol, Grupo Austral e Opinião.

Programação:

Ai Que Saudade do Meu Ex, 9h – Concentração na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente à pista de skate do Parque Marinha do Brasil. Desfile das 10h às 13h.

Do Guerreiro, 13h – Concentração na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente à pista de skate do Parque Marinha do Brasil. Desfile das 14h às 17h.

Filhos do Cumpadi Washington, 16h – Concentração na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em frente à Praça do Canhão do Parque Marinha do Brasil. Desfile das 17h às 20h.

Império da Lã, 19h – Concentração na avenida Edvaldo Pereira Paiva, frente à pista de skate do Parque Marinha do Brasil. Desfile das 20h às 23h.

Carnaval Comunitário

Os bairros também voltam a receber folia neste domingo (24). A festa será no Extremo Sul da Capital. O esquenta acontecerá na avenida Beira Rio, 67, com o Bloco da Sabem, em frente aos Quiosques, no Lami. Na sequência, os foliões seguem até o trio elétrico na avenida Heitor Vieira 497, em frente a Igreja de Belém Novo.

